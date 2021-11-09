В Кремле обеспокоены ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

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В Кремле внимательно следят за напряженной ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, она требует ответственного поведения всех сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная – это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. И, конечно, в данной ситуации самое главное – все-таки жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы", – сказал он.
По словам представителя Кремля, многие мигранты открыто заявляют о желании проникнуть в Польшу, чтобы получить убежище.
8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.
Польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.
Позднее погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе остаются более двух тысяч беженцев. При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч человек. Мигранты установили палатки и зажгли костры.
Нелегальные мигранты штурмуют польскую границу
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