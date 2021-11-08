Погранкомитет Белоруссии назвал число беженцев у границы с Польшей

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Госпогранкомитет Белоруссии назвал напряженной ситуацию на границе с Польшей. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей", – заявили в комитете.

При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов, передает ТАСС.

По информации госпогранкомитета Белоруссии, беженцы начали разрушать заграждения на границе в ответ на применение спецсредств со стороны представителей польских спецслужб.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена крупная группа людей с багажом, которая следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.

В связи со сложившейся ситуацией на границу Польши и Белоруссии были переброшены антитеррористические подразделения.