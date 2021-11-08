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Политика

16:14

Глава МВД Литвы предложила ввести режим ЧП из-за ситуации на польской границе

политика

Фото: телеграм-канал SHOT

Из-за скопления мигрантов на польско-белорусской границе МВД предложило ввести в республике режим чрезвычайного положения. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет Delfi.

"Министерство внутренних дел предлагает ввести чрезвычайное положение ввиду серьезности этой ситуации", – сказала Билотайте, добавив, что предложение рассмотрят в правительстве.

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас заявил, в Литве с сегодняшнего дня начали размещать дополнительные силы на участках границы, где могут прорваться мигранты.

Ранее появилось видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

В белорусском погранкомитете же подтвердили информацию о движении мигрантов к границе. По их словам, пограничная стража Польши не раз отчитывалась о вытеснении тысячи мигрантов к границе с Белоруссией.

Белоруссия усилила охрану границы с Польшей из-за большой группы беженцев

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