Территорию Белоруссии покинули направлявшиеся в Польшу мигранты

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В Гродненской области сняли усиление вдоль дороги, так как мигранты покинули территорию Белоруссии и ушли в Польшу. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

"Пограничники сообщили, что вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли. Мигранты, которые были в лесу, говорили, что направляются в Германию", – говорится в сообщении.

Также известно, что из-за ситуации на границе в Польше решили собрать заседание штаба антикризисного управления.

Ранее появилось видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии, без сомнения, принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

