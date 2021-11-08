Мигранты установили палатки и зажгли костры на границе с Польшей

19:54
Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"
Мигранты, пытающиеся пересечь границу с Польшей, поставили палатки и разожгли костры, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
До этого сообщалось, что мигранты повалили забор на польской границе, "орудуя" лопатами, кусачками и деревьями. Пограничники Польши для сдерживания приезжих начали использовать слезоточивый газ.
Также появилась информация о стрельбе в районе границы. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Ранее появилось видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.
В белорусском погранкомитете подтвердили информацию о движении мигрантов к границе. Отмечалось, что пограничная стража Польши не раз отчитывалась о вытеснении тысячи мигрантов к границе с Белоруссией.
Из-за скопления мигрантов на польско-белорусской границе МВД Литвы предложило ввести в республике режим чрезвычайного положения.
Белоруссия усилила охрану границы с Польшей из-за большой группы беженцев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: