Мигранты установили палатки и зажгли костры на границе с Польшей

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Мигранты, пытающиеся пересечь границу с Польшей, поставили палатки и разожгли костры, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

До этого сообщалось, что мигранты повалили забор на польской границе, "орудуя" лопатами, кусачками и деревьями. Пограничники Польши для сдерживания приезжих начали использовать слезоточивый газ.

Также появилась информация о стрельбе в районе границы. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Ранее появилось видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

В белорусском погранкомитете подтвердили информацию о движении мигрантов к границе. Отмечалось, что пограничная стража Польши не раз отчитывалась о вытеснении тысячи мигрантов к границе с Белоруссией.

Из-за скопления мигрантов на польско-белорусской границе МВД Литвы предложило ввести в республике режим чрезвычайного положения.

