Захарова ответила на призыв Польши о санкциях из-за мигрантов

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Призыв министерства иностранных дел Польши ввести санкции против тех, кто причастен к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"И против Буша-младшего с Пентагоном?" – написала она, делая отсылку к вторжению США в Ирак, которое произошло 18 лет назад.

В понедельник, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии. Польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.

Позднее погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе остаются более двух тысяч беженцев. При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч человек. Мигранты установили палатки и зажгли костры.