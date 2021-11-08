Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе на границе с Польшей

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил о стрельбе в районе польско-белорусской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Стрельба слышна с польской стороны", – уточнил он.

В понедельник, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена крупная группа людей с багажом, которая следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.

Позднее погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе остаются более двух тысяч беженцев. При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч человек. Мигранты установили палатки и зажгли костры.

В связи со сложившейся ситуацией на границу Польши и Белоруссии были переброшены антитеррористические подразделения.