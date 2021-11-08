ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс

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Системы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

В свою очередь, ливанские СМИ указали, что звуки взрывов были слышны и в ливанских поселениях района Аккар, которые находятся рядом с границей Сирии.

3 ноября сообщалось, что Израиль нанес серию ракетных ударов по пригороду сирийского Дамаска. Авиаудар произвели несколько ракет со стороны Северной Палестины. Целью была точка в районе Закия.

В конце октября в Сирии произошла попытка подрыва колонны российской военной полиции. По информации Минобороны РФ, в результате случившегося российские военнослужащие не пострадали.