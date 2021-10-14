Три человека погибли в перестрелках в Бейруте

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Три человека погибли и не менее десяти получили ранения в результате перестрелок, возникших во время акции протеста в Бейруте, сообщает РИА Новости.

Столкновения с применением огнестрельного оружия произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро во время митинга у Дворца правосудия.

Командование ВС республики предупредило, что военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к народу и призвал граждан соблюдать спокойствие. От ливанской армии и силовых структур он потребовал обеспечить безопасность в районах Эт-Тайюни и Бадаро и задержать зачинщиков беспорядков.

Ранее армия Израиля сообщила о запуске трех ракет со стороны Ливана. Израильские военные открыли ответный огонь. По данным государственного радио Kan, ливанский обстрел не привел к жертвам с израильской стороны. Журналисты также указали на палестинские группировки как на ответственных за новое нападение.