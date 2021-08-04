Ливан выпустил три ракеты по Израилю

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Армия Израиля сообщила о запуске трех ракет со стороны Ливана. Как сообщает ТАСС, израильские военные открыли ответный огонь.

"Три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля. Две из них упали на территории Израиля, одна не перелетела границу", – уточняется в заявлении военных.

По данным государственного радио Kan, ливанский обстрел не привел к жертвам с израильской стороны. Журналисты также указали на палестинские группировки как на ответственных за новое нападение.

В мае глава Минздрава Палестины Мэй аль-Кела сообщил о 277 погибших в результате последнего на данный момент крупного военного конфликта с Израилем. Порядка 8 500 человек в Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа получили ранения.