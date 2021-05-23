Минздрав Палестины сообщил о 277 погибших в результате конфликта с Израилем

Фото: Zuma\TASS

В результате последнего вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем погибли 277 жителей Иерусалима, сектора Газа и территорий Западного берега Иордана, заявила глава Минздрава Палестины Мэй аль-Кела. Об этом сообщает РИА Новости.

"С первого дня варварской агрессии против нашего народа в Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа число мучеников (погибших) достигло 277 человек, среди них 70 детей и 40 женщин. Около 8500 человек получили ранения", – сказана она.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Перемирие между сторонами было достигнуто 21 мая при активном посредничестве Египта.