Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами вступил в силу

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Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа начал свое действие. Об этом пишет ТАСС.

Перемирие было достигнуто при активном посредничестве Египта. Режим прекращения огня действует в регионе с 02:00 21 мая.

Ранее СМИ сообщили, что кабинет министров Израиля утвердил решение прекратить удары по сектору Газа.

До этого глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявлял, что прекращение ударов Израилем станет хорошим шагом. При этом основным вопросом продолжает оставаться статус Иерусалима.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Из-за обострения конфликта в ООН назвали жизнь детей в секторе Газа адом. Генсек Антониу Гутерреш призывал стороны немедленно остановить боевые действия.