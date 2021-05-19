Россия призывает к сдержанности все стороны палестино-израильского конфликта – Песков

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Россия внимательно следит за развитием событий в Израиле и Палестине и разделяет крайнюю обеспокоенность ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас очень внимательно следим за тем, как развиваются события, мы разделяем вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что Россия прикладывает усилия для урегулирования конфликта и призывает стороны к сдержанности.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Он отмечал единение граждан против врага.