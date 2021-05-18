Путин призвал к прекращению насилия в палестино-израильском конфликте

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал к прекращению насилия с обеих сторон в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе столкновения погибло много людей, в том числе дети.

"Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и общепризнанных принципов международного права", – отметил президент РФ.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Он отмечал единение граждан против врага.