Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями

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Фото: AP/Khalil Hamra
Исламистские организации ХАМАС и "Исламский джихад" ответят за атаки против Израиля. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Премьер рассказал, что провел совещание с участием сил безопасности, на котором была дана оценка сложившейся ситуации.
"Я говорю вам сегодня: они (участники атак. – Прим. ред.) поплатятся собственными жизнями", – подчеркнул Нетаньяху в обращении к израильтянам.
Премьер отметил, что граждане Израиля демонстрируют единение против врага.
Как пишет РИА Новости, начальник Генштаба армии Израиля Авив Кохави заявил о готовности расширить операцию в секторе Газа, если этого потребует ситуация.
"Мы продолжаем масштабную атаку на объекты боевиков, мы не будем экономить никаких сил", – сказал Кохави.
Начальник Генштаба также рассказал, что армия страны уже провела атаки на склады и центры производства боеприпасов. В результате операций были уничтожены десятки боевиков, в том числе высокопоставленных.
"Так что с другой стороны границы – в Газе – реальность очень тяжелая", – объяснил Кохави.
В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что израильская армия имеет еще много целей в секторе Газа.
"Проведены сотни атак, взорваны башни, туннели на территории сектора Газа, была разрушена инфраструктура", – отчитался Ганц.
Ранее СМИ сообщили, что многоэтажный дом рухнул в результате авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. Предполагалось, что в здании находились террористы.
До этого власти Израиля сообщили о пуске более 150 ракет из сектора Газа. Утверждалось, что десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
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