Израиль заявил о пуске более 150 ракет из сектора Газа

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Фото: depositphotos/barselona_dreams
Свыше 150 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.
"Более 150 ракет выпущено из сектора Газа по израильской территории, десятки из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", – подтвердили в пресс-службе.
Там отметили, что силы обороны Израиля запустили волну ответных атак на террористические цели в секторе Газа.
По данным палестинских СМИ, в результате ответных обстрелов погиб 21 человек. В числе погибших 9 детей. Еще 70 человек получили различные ранения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее предупреждал, что обстрелы из сектора Газа не останутся без ответа.
"Мы не потерпим нападения на нашу территорию. Те, кто нападут на нас, заплатят высокую цену", – заявлял премьер страны.
Нетаньяху отмечал, что данный конфликт продлится еще некоторое время.
"Мы не хотели эскалации, но те, кто ее выбрал, почувствуют тяжесть нашей руки", – заключил он.
Ранее Иран нанес удар по израильскому грузовому судну. Инцидент произошел в Аравийском море. Удар пришелся на контейнеровоз с грузом, следовавший из Танзании в Индию.
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