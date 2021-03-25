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Политика

19:13

Иран нанес удар по израильскому грузовому судну

политика за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/AP Photo/Hatem Moussa

Удар по грузовому судну израильской компании XT Management нанесли иранские военные, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Инцидент произошел в Аравийском море ранним утром. Удар пришелся на контейнеровоз с грузом, следовавший из Танзании в Индию.

"Судно было повреждено, но продолжало свой путь в порт назначения", – сказано в сообщении телеканала.

Владелец компании XT Management Уди Энджел уведомлен о произошедшем. Ремонт судна будет произведен в Индии.

При этом в силовых структурах дадут оценку инциденту и попытаются понять, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море, передает РИА Новости.

Ранее Соединенные Штаты нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии.
Это было сделано в соответствии с указанием президента США Джо Байдена.

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