Израиль нанес удары по югу Сирии – СМИ

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Израильские силы нанесли удар по Сирии. Об этом информирует агентство SANA.

По данным СМИ, удар пришелся по югу Сирии. Атаке подверглась провинция Кунейтра.

Уточняется, что сирийские ПВО отражают атаку. При этом в провинции Кунейтра слышны взрывы.

Ранее три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в сирийской провинции Хама. В результате погибли девять человек.

21 января двойной теракт произошел в центре Багдада. В результате взрывов погибли 17 человек.