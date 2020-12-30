Три российских военных получили ранения при обстреле в Сирии

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Трое российских военных полицейских получили ранения при обстреле полицейского бронетранспортера боевиками в Сирии.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник, инцидент произошел в Идлибе при "обеспечении безопасности вывода турецкого наблюдательного поста".

Он отметил, что БТР-82А военной полиции РФ обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований.

"В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. <...> Здоровью военнослужащих ничто не угрожает", – цитирует Сытника ТАСС.

По его словам, пострадавшие были оперативно эвакуированы в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

В Минобороны ранее сообщили, что военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Еще двое военных получили ранения.