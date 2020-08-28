Пентагон "предупредил" Россию после ДТП в Сирии

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Пентагон "предупредил" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо", – отмечается в сообщении. Также Минобороны США призвало "вернуться к профессиональному механизму предотвращения конфликтов" в арабской республике.

По утверждению Хоффмана, российские военные якобы нарушили соглашение и намеренно нанесли своим "провокационным и агрессивным поведением" травмы военнослужащим США, которые проявили "сдержанность".

Ранее сообщалось, что четверо американских военнослужащих получили травмы при столкновении с российским патрульным автомобилем. Инцидент произошел в сирийской провинции Хасака.

В Минобороны РФ заявили, что патруль действовал в ответ на попытки США заблокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.

В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что российский патруль вошел в зону контроля международной антитеррористической коалиции. При этом военные приняли все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент.