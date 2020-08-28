Пентагон "предупредил" Россию после ДТП в Сирии

01:44
Фото: TASS/EPA/YAHYA NEMAH
Пентагон "предупредил" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.
"Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо", – отмечается в сообщении. Также Минобороны США призвало "вернуться к профессиональному механизму предотвращения конфликтов" в арабской республике.
По утверждению Хоффмана, российские военные якобы нарушили соглашение и намеренно нанесли своим "провокационным и агрессивным поведением" травмы военнослужащим США, которые проявили "сдержанность".
Ранее сообщалось, что четверо американских военнослужащих получили травмы при столкновении с российским патрульным автомобилем. Инцидент произошел в сирийской провинции Хасака.
В Минобороны РФ заявили, что патруль действовал в ответ на попытки США заблокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что российский патруль вошел в зону контроля международной антитеррористической коалиции. При этом военные приняли все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: