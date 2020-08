Военные США пострадали при столкновении с патрулем РФ в Сирии – СМИ

До четырех американских военнослужащих получили травмы при столкновении с российским патрульным автомобилем.

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, инцидент произошел в сирийской провинции Хасака. По их версии, российские военные преднамеренно пошли на таран.

Подчеркивается, что ни одна из сторон при этом не применила оружие. Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет.

"Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район", – пишет CNN. В то же время арабский портал Al-Masdar News опубликовал несколько видео с места происшествия.

На них, видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно разглядеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимающие участие в инциденте.

В Белом доме обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что обсуждение ситуации уже состоялось по линии генштабов двух стран.

Похожий инцидент произошел в феврале в районе города Камышлы на северо-востоке страны. Тогда российский "Тигр" попытался обогнать бронированный автомобиль с флагом США, однако тот заблокировал проезд.

