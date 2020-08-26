Военные США пострадали при столкновении с патрулем РФ в Сирии – СМИ

26 августа, 23:47
Фото: twitter.com/Ibra_Joudeh
До четырех американских военнослужащих получили травмы при столкновении с российским патрульным автомобилем.
Как сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, инцидент произошел в сирийской провинции Хасака. По их версии, российские военные преднамеренно пошли на таран.
Подчеркивается, что ни одна из сторон при этом не применила оружие. Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет.
"Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район", – пишет CNN. В то же время арабский портал Al-Masdar News опубликовал несколько видео с места происшествия.
На них, видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно разглядеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимающие участие в инциденте.
В Белом доме обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что обсуждение ситуации уже состоялось по линии генштабов двух стран.
Похожий инцидент произошел в феврале в районе города Камышлы на северо-востоке страны. Тогда российский "Тигр" попытался обогнать бронированный автомобиль с флагом США, однако тот заблокировал проезд.
The cat and mouse game continues between Russians and Americans in Hasakah. pic.twitter.com/hin0gP7EeQ— H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) August 26, 2020
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: