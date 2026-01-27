Фигуристы Загитова и Глейхенгауз проведут мастер-классы в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и заслуженный тренер РФ Даниил Глейхенгауз проведут ряд мастер-классов на "Южном катке" в столичном спорткомплексе "Лужники". Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

Каждый участник мероприятия вне зависимости от своей подготовки сможет изучить новые приемы катания, получить заряд мотивации от звезд фигурного катания и забрать автографы спортсменов.

Ожидается, что мастер-классы от Загитовой состоятся 30 января и 1 февраля, а 31 января занятие проведет Глейхенгауз. Принять участие в мероприятиях можно бесплатно, но потребуется предварительная регистрация. Для участников СВО и членов их семей регистрация будет приоритетной.

Ранее стало известно, что столичный департамент спорта подготовил площадки для активного отдыха в рамках проекта "Зима в Москве". Горожан пригласили покататься на коньках, лыжах и тюбинге, принять участие в соревнованиях по хоккею.

Основные объекты зимнего сезона расположены в олимпийском комплексе "Лужники". В этом году здесь открыли новый мультимедийный каток. Кроме того, посетителям доступны лыжно-биатлонная трасса и тюбинговая горка.

