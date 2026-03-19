Психолог Сальникова: чтение вслух детям поможет им в проявлении социальных навыков

Чтение вслух детям помогает им в проявлении социальных навыков по мере взросления. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

Международный день "Почитай мне" отмечается 19 марта. Он призван напомнить родителям о том, чтобы они чаще читали детям вслух.

По мнению эксперта, это особенно важно в период раннего развития – с ноля до пяти лет.

"В это время ребенок учится реагировать на мир через маму и других близких родственников, считывает, как они проявляют эмоции, а потом копирует. Все это ему в итоге понадобится, когда после пяти лет начнется активное проявление социальных навыков", – пояснила эксперт.

В свою очередь, такой досуг хорошо помогает продемонстрировать, как можно голосом и мимикой реагировать на разные ситуации. К тому же это формирует у ребенка понимание того, что чтение – хорошая традиция в семье, которая необходима, отметила психолог.





Дарья Сальникова клинический психолог А еще это отличный повод побыть с ребенком вместе. Ведь детям до пяти лет крайне важно максимально много времени общаться с родителями. Благодаря этому они становятся более спокойными, уравновешенными, уверенными в себе, потому что нет потребности всячески завоевывать внимание любимых.

При этом психолог посоветовала правильно выбирать литературу для совместного чтения, учитывая возраст.

"Малышу от ноля до года стоит читать потешки. В них часто повторяются одни и те же простые слова, слоги, которые легко запоминаются и уходят в копилку словарного запаса", – пояснила Сальникова.

Детям в возрасте от года до трех лет, как правило, очень нравятся народные сказки, в которых главными героями выступают животные: яркие образы привлекают их внимание. Кроме того, сюжет в таких историях часто повторяется: персонажи делают поочередно однотипные действия, постоянно рассказывают один стишок или исполняют песню, поэтому ребенок легко все это запоминает, отметила психолог.

"Детям с четырех до пяти-шести лет полезно читать книги, которые направлены на развитие социальных навыков. Например, про разные важные профессии – врачей, пожарных, про времена года и так далее. Еще необходимо подключать сказки на развитие эмоционального интеллекта, которые учат различать чувства и сопереживать", – пояснила эксперт.

Во время чтения таких историй стоит задавать ребенку вопросы, чтобы узнать, как он сам оценивает ситуацию, и где-то подсказать, как было бы правильно, добавила психолог.





Дарья Сальникова клинический психолог Кстати, читать вслух может быть полезно и подросткам. Это станет точкой соприкосновения и возможностью не отдалиться, как это бывает в таком возрасте. С помощью этого можно, например, осилить то, что задали на лето по школьной программе. А потом вместе пойти на спектакль или в кино по данному произведению.

При этом отличным вариантом станет возможность почитать то, что нравится самому ребенку. Это шанс узнать подростка ближе, подчеркнула психолог.

