Новости

Новости

19 марта, 14:14

Психолог Сальникова: чтение вслух детям поможет им в проявлении социальных навыков

Психолог рассказала, почему детям важно читать вслух

Фото: 123RF.com/mrcooking

Чтение вслух детям помогает им в проявлении социальных навыков по мере взросления. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

Международный день "Почитай мне" отмечается 19 марта. Он призван напомнить родителям о том, чтобы они чаще читали детям вслух.

По мнению эксперта, это особенно важно в период раннего развития – с ноля до пяти лет.

"В это время ребенок учится реагировать на мир через маму и других близких родственников, считывает, как они проявляют эмоции, а потом копирует. Все это ему в итоге понадобится, когда после пяти лет начнется активное проявление социальных навыков", – пояснила эксперт.

В свою очередь, такой досуг хорошо помогает продемонстрировать, как можно голосом и мимикой реагировать на разные ситуации. К тому же это формирует у ребенка понимание того, что чтение – хорошая традиция в семье, которая необходима, отметила психолог.

А еще это отличный повод побыть с ребенком вместе. Ведь детям до пяти лет крайне важно максимально много времени общаться с родителями. Благодаря этому они становятся более спокойными, уравновешенными, уверенными в себе, потому что нет потребности всячески завоевывать внимание любимых.
Дарья Сальникова
клинический психолог

При этом психолог посоветовала правильно выбирать литературу для совместного чтения, учитывая возраст.

"Малышу от ноля до года стоит читать потешки. В них часто повторяются одни и те же простые слова, слоги, которые легко запоминаются и уходят в копилку словарного запаса", – пояснила Сальникова.

Детям в возрасте от года до трех лет, как правило, очень нравятся народные сказки, в которых главными героями выступают животные: яркие образы привлекают их внимание. Кроме того, сюжет в таких историях часто повторяется: персонажи делают поочередно однотипные действия, постоянно рассказывают один стишок или исполняют песню, поэтому ребенок легко все это запоминает, отметила психолог.

"Детям с четырех до пяти-шести лет полезно читать книги, которые направлены на развитие социальных навыков. Например, про разные важные профессии – врачей, пожарных, про времена года и так далее. Еще необходимо подключать сказки на развитие эмоционального интеллекта, которые учат различать чувства и сопереживать", – пояснила эксперт.

Во время чтения таких историй стоит задавать ребенку вопросы, чтобы узнать, как он сам оценивает ситуацию, и где-то подсказать, как было бы правильно, добавила психолог.

Кстати, читать вслух может быть полезно и подросткам. Это станет точкой соприкосновения и возможностью не отдалиться, как это бывает в таком возрасте. С помощью этого можно, например, осилить то, что задали на лето по школьной программе. А потом вместе пойти на спектакль или в кино по данному произведению.
Дарья Сальникова
клинический психолог

При этом отличным вариантом станет возможность почитать то, что нравится самому ребенку. Это шанс узнать подростка ближе, подчеркнула психолог.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что во время подготовки ребенка к экзаменам стоит пересмотреть его рацион. Важно обеспечить мозг "топливом", необходимым для более быстрого усвоения информации. В этом поможет жирная рыба, такая как скумбрия, сельдь, лосось.

