Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 17:15

Общество
Главная / Истории /

Психолог Сурина рассказала, к чему приводят оскорбления и крики при воспитании детей

Кнутом или пряником? Как физические наказания влияют на детей

Насилие над детьми развивает множество психологических травм, от которых впоследствии крайне сложно избавиться. Однако сейчас большинство родителей отказались от физических методов воспитания, показали данные недавнего опроса. Как общаться с ребенком и решать конфликты безопасно, разбиралась Москва 24.

Немного статистики

Фото: 123RF/lightfieldstudios

57% россиян считают, что в воспитании детей эффективен метод "кнута и пряника", следует из результатов опроса иследовательско-консалтинговой компании IFORS Research. Взрослые уверены, что ребенка нужно поощрять за соблюдение правил и хорошее поведение, но наказывать за плохие поступки. При этом 28% считают, что при общении с детьми нужно делать упор лишь на одобрение и положительную мотивацию.

Также выяснилось, что в детстве 41% опрошенных наказывали, делая замечания или выговор. С физическим проявлениями – подзатыльником или шлепком – столкнулись 32% респондентов, а с временным сокращением свободы, когда можно посещать только секции и школу, – 27%. После проступка запрещали смотреть телевизор и использовать гаджеты 21% опрошенных. С криком и словесным оскорблением сталкивался каждый пятый (20%), следует из результатов исследования.

Важно отметить, что с насилием и выговорами чаще встречались мужчины – по 39% в каждом из видов наказаний. А женщины больше запомнили замечания – 47%.

Кроме того, большинство опрошенных респондентов считают, что наиболее приемлемым способом воспитания является замечание или выговор – 55%. После идет запрет на использование привилегий (ТВ, гаджеты) – 42%. За временное ограничение свободы выступили 22% участников, а за лишение карманных денег – 20%. При этом некоторые высказали мнение, что в качестве наказания лучше всего расширить круг домашних обязанностей – 18%.

В целом, по данным опроса, респонденты не поддержали метод физического насилия в вопросе воспитания. Тем не менее опрошенные старше 45 лет чаще молодежи заявляли, что могут и/или применяли такой способ – 14% против 3%.

Переломный момент

Фото: 123RF/dikushin

Физическое насилие – это неадекватный метод воспитания: в первую очередь, у ребенка появляется жуткий страх, а затем возникают обида и злость на родителя (обидчика). Об этом Москве 24 рассказала кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Ангелина Сурина.

Также появляется злость на самого себя, которая развивается из-за необъяснимых вины и стыда. А эти чувства возникают потому, что родители часто не объясняют, почему нельзя вести себя определенным образом, и просто кричат на ребенка.
Ангелина Сурина
кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог

Психолог обратила внимание на то, что в комплексе все эти эмоции приводят к развитию у ребенка негативных установок, которые потом сложно вылечить. Они распространяются на всю его социальную жизнь: проявленность в обществе, выбор своего "пути", а в перспективе выражаются и в общении с начальством и коллегами. Повзрослев, такие люди чаще не меняют нелюбимую работу, потому что им страшно начать новое.

"Помимо этого, у ребенка появляется ложная установка, что его не любят. Чтобы компенсировать ее, он придумывает разные схемы. Некоторые стараются быть очень хорошими, пытаясь заслужить любовь. Другие, наоборот, становятся плохими, раз к ним не испытывают положительных чувств", – предупредила психолог.

Она также отметила, что, помимо физического насилия, в воспитании детей бывают и другие пагубные перекосы.

"Ребенка могут подвергать психоэмоциональному насилию: крикам, оскорблению, унижению, что тоже скажется на его будущем", – отметила специалист.

Сурина добавила, что противоположностью этому является абсолютный культ ребенка, когда он растет в условиях вседозволенности и безнаказанности. Это чревато воспитанием инфантильного человека.

Однако сейчас в обществе настал переломный момент. Родители постепенно начинают учиться на своих ошибках, но не все еще поняли, что с детьми нужно общаться на равных, проявлять эмпатию и обо всем разговаривать.
Ангелина Сурина
кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог

Как общаться с ребенком

Фото: 123RF/f8studio

Важно помнить, что ребенок – личность, которая еще мало знает эту жизнь, отметила Сурина. Поэтому родителям нужно в первую очередь работать над собой: развивать терпение, читать книги по воспитанию и хотя бы иногда общаться с психологом в образовательных целях. Эти способы помогут правильно формулировать фразы и выстраивать диалог с ребенком. В ином случае он может почувствовать слабину взрослого и быстро научится им манипулировать.

"Когда родитель не знает, как общаться, то начинает раздражаться и нервничать: сперва находится в роли няньки, а потом властно начинает ругаться, чтобы дети подчинялись", – добавила Сурина.

Общаться на равных – это большой труд. Важно донести ребенку, что его уважают и слышат, но и он тоже должен услышать взрослого. При этом необходимо расшифровать, почему нужно, чтобы старшего поняли, и что он сейчас чувствует.
Ангелина Сурина
кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог

Родителю важно разобраться, что с ним происходит, почему он кричит. Обычно повышенный тон или физическое воздействие – это ощущение бессилия при потере авторитета. Это чувство переносится взрослыми довольно болезненно. И в таких случаях они думают, что их действия внушат страх, а значит, и уважение. Однако это психология животного мира, добавила эксперт.

В конфликтной ситуации врач посоветовала родителям говорить следующую фразу: "Я сейчас злюсь, потому что пока не знаю, как тебе объяснить, что это проблема и так делать не надо. Мне страшно, что ситуация может привести к плохому исходу, а я хочу для тебя другого". Важно искренне и честно объяснить свои чувства и мысли и не бояться этого, заключила Сурина.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществодетиистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика