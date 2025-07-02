Психолог Кононова: только 10% людей могут выбрать карьеру будучи школьниками

Большинство россиян уверены, что выбирать будущую профессию следует уже в школе, выяснили аналитики. Стоит ли взрослым влиять на предпочтения детей и как определить таланты ребенка в раннем возрасте, разбиралась Москва 24.

Надежды и ожидания

54% родителей в России считают период старших классов подходящим, чтобы задуматься о выборе специальности для своего ребенка. Еще 32% заявили, что принять решение нужно уже в младших классах. Лишь 10% отложили вопрос до совершеннолетия подростка, сообщили СМИ со ссылкой на исследование онлайн-школы и сервиса по поиску вакансий.

По мнению 70% взрослых, для потенциального трудоустройства лучше всего рассматривать крупные корпорации. Предпринимательство кажется приемлемым вариантом 43%, занятость в международных компаниях – 40%, а в бюджетном секторе – 30%. Фриланс и самозанятость допускают 22%. Наконец, малый бизнес устроил бы 21% опрошенных, тогда как стартапы – 16%.

Говоря о карьерных направлениях, более половины респондентов (61%) хотят, чтобы их сын или дочь работали в сфере IT. 41% видят большие возможности в предпринимательстве и бизнесе, 35% – в финансах и экономике или инженерии и промышленности. Медицина удовлетворит 27%, креативные индустрии – 23%, госслужба – 21%. Агросектор назвали перспективной отраслью 13%, образование – 12%, спорт и журналистику – 6%, показал опрос.

Родители также озвучили и зарплату, которую считают достаточной для начала карьеры. 43% называют суммы в пределах 50–80 тысяч рублей, в то время как каждый пятый посчитал необходимым зарабатывать на старте от 80 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, 26% респондентов заявили, что их дети в перспективе должны получать около 150–200 тысяч в месяц. В свою очередь, для 19% оптимален доход в пределах 100–150 тысяч, еще для 18% – от 200 до 250 тысяч. Всего 8% расценивают заработок выше 500 тысяч рублей как оптимальный.

При этом, чтобы поспособствовать профессиональной реализации ребенка, 66% согласны оплатить дополнительные курсы. Половина (50%) вложилась бы в занятия по иностранным языкам, почти столько же (49%) наняли бы репетиторов для подготовки к экзаменам. Однако 15% полагают, что для успеха достаточно знаний, полученных в школе.

В целом для большинства опрошенных родителей (71%) важно, чтобы будущая специальность сына или дочери была одновременно интересной и хорошо оплачиваемой. 13% же полагают, что главное в работе – наслаждаться процессом, тогда как 8% ставят в приоритет размер зарплаты.

Не давить, но быть рядом

Ребенок, обучающийся в младших и старших классах, не должен знать, кем хочет стать. Четкая уверенность в будущей профессии является скорее вариантом аномалии, заявила в разговоре с Москвой 24 детский и семейный психолог Лариса Кононова.

По ее словам, человек развивается не специфически. То есть по его склонностям к чему-либо, пусть даже и самым ярким, невозможно заранее определить, какая профессия ему подойдет.





Лариса Кононова детский и семейный психолог А в школьный период у детей еще нет опыта, не развита насмотренность, чтобы решить, в каком направлении им двигаться. Исследования показывают, что тех, кто к 15–16 годам определяется со своей специальностью, не больше 10%.

Поэтому попытка родителей надавить на ребенка в этом вопросе бессмысленна. По мнению Кононовой, она приведет лишь к отрицательным последствиям: на этом фоне у детей возникают риски возникновения нервных срывов, неврозов или депрессии.

Схожее мнение в беседе с Москвой 24 выразила и независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, торопиться с выбором специализации нет смысла, поскольку современный рынок развивается настолько быстро, что на момент трудоустройства та или иная профессия может кардинально измениться или вовсе исчезнуть.

"Один мой коллега, будучи студентом первого курса, пришел на стажировку, чтобы устроиться в компанию, но в тот же день отказался от этой идеи. Парень объяснил это тем, что представлял себе все совершенно по-другому", – заметила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Еще хуже, когда дело выбрано не по своей воле. Недавняя история – опытный врач из-за этого стал вести себя очень агрессивно с пациентами, раздражаться. И это естественная реакция в виде выгорания, ведь мужчина 80 часов в неделю делал то, что ему не нравится.

Поэтому единственный способ помочь ребенку при выборе будущей специальности – погружать его в профессиональную среду, посоветовала Лоикова. Лучше всего посещать вместе с ним профильные выставки, где есть возможность пообщаться с уже состоявшимися специалистами. Также можно проходить тесты на профориентацию и читать соответствующую литературу, где рассказывается о специфике той или иной работы, заключила HR-эксперт.