В ГД предложили разрешить детям с 14 лет работать в выходные во время каникул

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Работодатели получат право в ряде случаев привлекать подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни во время летних каникул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к законопроекту, который планируется рассмотреть во втором чтении в Госдуме.

Поправки планирует поддержать комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сказано в материале.

Согласно документу, привлечение к работе в выходные дни будет возможно для несовершеннолетних, которые трудятся по направлению органов службы занятости или входят в состав студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Ранее карьерный эксперт Вероника Лукьянова рассказала, что родителям не нужно заставлять ребенка работать. По ее словам, это желание должно исходить от самого подростка.

Подработки для молодежи – хорошая возможность получить профессиональный опыт и первые деньги, а также попробовать себя в различных сферах и понять, какая профессия больше нравится, отметила она. Также, по ее мнению, первая работа позволяет поближе познакомиться со взрослой жизнью, узнать, как устроен трудовой коллектив.