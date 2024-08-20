Москвичи могут узнать о карьере на МНПЗ с помощью спецпроекта

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Москвичи могут узнать о карьерных возможностях на МНПЗ с помощью совместного интерактивного проекта с издательством "Комсомольская правда", сообщает пресс-служба предприятия.

Спецпроект "Поработаю нефтяником, дальше МКАД не предлагать" расскажет о команде специалистов нефтеперерабатывающего завода и их профессиональных обязанностях.

"Московский НПЗ проводит комплексную модернизацию, активно внедряет новые технологии и лучшее оборудование в отрасли. Ежегодно на предприятии открыто более 50 вакансий. Стать частью коллектива можно после окончания колледжа или вуза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у предприятия развитая социальная инфраструктура для сотрудников со спортивным комплексом и медицинским центром. Открыть интересующие локации завода и прилегающего района Капотня пользователь сможет с помощью интерактивной карты.

Ранее почти половина россиян (46%) назвали профориентацию полезной для успешного выбора профессии. Чаще всего респонденты самостоятельно изучали информацию о профессиях из книг, статей, видео (21%), посещали групповые тренинги или семинары (12%), ходили на экскурсии, предприятия и встречи с профессионалами (11%).

Треть респондентов прошли профориентацию ради личностного и профессионального роста (33%). Остальные россияне хотели проверить себя на склонность к той или иной профессии по требованию учебного заведения или работодателя.