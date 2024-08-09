Карьерный эксперт Лукьянова: родителям не стоит заставлять подростка подрабатывать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Родителям не стоит заставлять подростка подрабатывать: желание должно исходить от самого ребенка. Об этом Москве 24 рассказала начальник отдела по работе с молодежью центра "Профессии будущего" Вероника Лукьянова.

Ранее сервис Superjob провел опрос, в каком возрасте детям стоит начинать трудовую деятельность. В итоге каждый второй родитель назвал оптимальным период с 14–17 лет. В то же время россияне без детей посчитали, что начинать работать ребенку лучше после совершеннолетия.

Лукьянова отметила, что подработки для молодежи – хорошая возможность получить профессиональный опыт и первые деньги. А также попробовать себя в различных сферах и понять, какая профессия им больше по душе. В частности, они могут попробовать себя в направлении торговли и услуг, побыть аниматором или курьером, отметила эксперт.





Вероника Лукьянова начальник отдела по работе с молодежью центра "Профессии будущего" Первая работа позволяет поближе познакомиться со взрослой жизнью, узнать, как устроен трудовой коллектив. Кроме того, получить долгожданную строчку в резюме, которая так необходима молодым специалистам для дальнейшего трудоустройства и развития карьеры.

Лукьянова напомнила, что по закону подростки могут начать работать с 14 лет. Для трудоустройства понадобится письменное разрешение одного из родителей (усыновителей или попечителя), составленное в свободной форме. Еще нужны паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинская справка о состоянии здоровья, трудовая книжка либо справка о трудовой деятельности (СТД-Р), если подросток ранее работал. Юношам, достигшим 17 лет, понадобятся документы воинского учета, перечислила эксперт.

По ее словам, в целом лучше устраиваться на подработку летом, так как в этот период трудовая деятельность не будет мешать учебе.





Вероника Лукьянова начальник отдела по работе с молодежью центра "Профессия будущего" Важно не заставлять подростка работать – такое желание должно исходить от него самого. Принудительное вовлечение может вызвать отторжение и негативное отношение к труду в целом. Лучше всего поддержать интерес подростка к подработке, обсудить его идеи и помочь найти подходящий вариант для первого шага к будущей карьере.

Помочь сделать первые шаги могут карьерные наставники в центре "Профессии будущего", во флагманских центрах занятости населения "Моя работа", специализированном центре занятости "Моя карьера" и офисах трудоустройства рядом с домом, заключила Лукьянова.

Ранее руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов рассказал, что во время каникул дети до 16 лет не должны трудиться более 24 часов в неделю. А в возрасте от 16 до 18 лимит составляет 35 часов, обратил внимание специалист.

