Эксперт Тарасов: подростки могут трудиться на летней подработке не более 24 часов в неделю

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Подростки могут найти множество вариантов летней подработки, но у такой занятости есть несколько важных условий, рассказал Москве 24 руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Он напомнил, что во время каникул работники до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю (4 часа в день в возрасте от 14 до 15 лет и 5 часов – от 15 до 16), а в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю (7 часов в день).

Кроме того, по закону подросткам разрешены только гибкие форматы занятости – почасовая, временная и проектная, а не постоянная работа, подчеркнул эксперт.



Андрей Тарасов руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Самыми востребованными отраслями для трудоустройства соискателей из числа подростков являются сферы услуг, туризма, развлечений, гостинично-ресторанного бизнеса.

Также старшеклассники могут зарегистрировать самозанятость и начать получать официальный доход от хобби или фриланса. Можно попробовать себя и в креативных направлениях – фото- и видеосъемке, создании и разработке контента для блогов, копирайтинге, посоветовал специалист.

Дети до 14 лет также могут трудоустроиться – например, они могут работать на киноплощадках, в театральном зале, цирке или в рамках концертной деятельности.

"При этом для участия ребенка в съемках или выступлениях нужно получить разрешение от родителей, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – одобрение органов опеки и попечительства. Стоит учитывать, что детям до 14 лет можно работать не более двух часов в день и не более 12 часов в неделю", – отметил эксперт.

Важно помнить, что по закону несовершеннолетним запрещено работать в местах, где есть опасные и вредные условия труда, поскольку это может негативно повлиять на их здоровье и физическое развитие.

"Подросткам нельзя работать в специфических отраслях, таких как горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность, а также на объектах строительства", – предупредил Тарасов.



Андрей Тарасов руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Несовершеннолетним зарплата может выплачиваться пропорционально отработанному времени или с учетом выработки при сдельной оплате. Подростков запрещено привлекать к сверхурочной работе, в выходные и нерабочие праздничные дни и в ночное время – с 22 до 6 часов. Также их нельзя отправить в командировку. Работникам до 18 лет предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 31 календарный день.

Подобрать же подходящие вакансии в столице можно вместе с карьерными наставниками в центре "Профессии будущего", во флагманских центрах занятости населения "Моя работа", специализированном центре занятости "Моя карьера" и офисах трудоустройства рядом с домом, заключил Тарасов.

Ранее россиянам рассказали, что подработка и стажировка летом полезна для школьников. Она поможет подросткам попробовать свои силы в сфере, где они хотели бы работать спустя несколько лет, а также понять особенности профессии и изучить различные компании. Кроме того, летняя занятость – хорошая возможность заработать.