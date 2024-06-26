Передвижная лаборатория для профориентации "Профитрак" заработала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первая в РФ передвижная лаборатория профориентации и развития карьеры "Профитрак" центра "Профессии будущего" заработала в Москве. Отправной точкой ее маршрута станет Парк Горького, где 28 июня школьники соберутся на выпускной, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Этим летом стильный фургон проедет по всем популярным локациям города и даст возможность выбрать свой профессиональный трек каждому, кто сейчас в поиске работы или задумывается о смене профессии, а также тем, кому только предстоит сделать выбор профессионального пути", – рассказала вице-мэр.

Благодаря "Профитраку" горожане могут узнать о программах обучения и возможностях для трудоустройства в интерактивном формате, а старшеклассники – пройти профориентационное тестирование и выбрать подходящий колледж совместно с экспертами центра "Профессии будущего".

Внутри передвижной лаборатории каждый желающий может с помощью VR-шлема погрузиться в мир профессий. Послушать, как звучат разные сферы, можно через музыкальный интерактивный сервис "В ритме профессий". Специально для "Профитрака" создали 10 аудиопостановок.

Москвичи могут найти передвижную лабораторию каждые выходные в разных местах города: на ВДНХ, стадионе "Лужники", фудмолле "Депо. Москва", в парках и арт-пространствах. Расписание движения опубликовано на сайте. "Профитрак" будет работать до конца сентября.

Ранее Сергей Собянин заявил, что к 2030 году уровень безработицы в Москве снизится с 1,7 до 1,2%. По его словам, в 2024 году экосистема столицы дополнится центром обучения "Профессии будущего" в Печатниках, где для горожан будут доступны свыше 100 коротких программ обучения. Также в городе продолжится масштабирование программы комплексной профориентации школьников.