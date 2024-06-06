Шесть новых колледжей возведут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве будет построено 6 новых колледжей, площадь которых в общей сложности составит до 400 тысяч квадратных метров. Об этом в рамках сессии ПМЭФ "Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего" рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постараемся сформировать лучшее образовательное пространство и составить серьезную конкуренцию нашим вузам. Также мы создаем новые образовательные кластеры в наших особых экономических зонах, где размещается реальное производство. До конца года в Рудневе заработает специализированная площадка, где полторы тысячи ребят смогут оттачивать свое мастерство <...> и затем будут непосредственно работать на этом же производстве", – рассказала заммэра.

Ракова обратила внимание, что на фоне экономической ситуации и важности выстраивания технологического суверенитета в России особую значимость приобрел вопрос подготовки квалифицированных рабочих кадров. По словам заммэра, система среднего профессионального образования (СПО) в настоящий период легче и быстрее адаптируется к меняющимся реалиям рынка труда. Благодаря ориентированным на практику программам обучения ей удается своевременно реагировать на значительные скорости технологических изменений, подчеркнула Ракова.

Она отметила, что Москва быстро переняла эту тенденцию и на протяжении последних двух лет трансформирует систему СПО. По словам Раковой, совместно с партнерами-работодателями власти столицы перестроили образовательные программы так, что практика теперь занимает в них до 70% времени.

Кроме того, заммэра обратила внимание, что число бюджетных мест в колледжах Москвы было увеличено почти в полтора раза. При этом срок обучения стал меньше на год.

После завершения обучения выпускник становится квалифицированным профессионалом в двух-трех направлениях. По каждому из них обязательным уровнем качества подготовки признается третий разряд, а по ряду специальностей – четвертый. Вместе с тем в колледжах активно применяется обновленный подход к оценке профессионального уровня выпускников, который заключается в том, что работодатели сами определяют состав и способы оценивания их компетенций в рамках демонстрационного экзамена.

Также Ракова рассказала, что правительство Москвы работает над масштабной инфраструктурной модернизацией. Проводится активное обновление уже действующих лабораторий и мастерских. Так, по словам заммэра, до конца года власти столицы собираются обновить более 230 уже существующих и создать 90 новых.

В Москве работает специализированный Центр профессий будущего, в котором была запущена комплексная система профориентации учеников 9-х классов. Выпускники имеют возможность полностью погрузиться в рынок труда в современной интерактивной форме. Им рассказывают о различных востребованных профессиях, после чего школьники проходят профтестирование и общаются с карьерными консультантами. Основываясь на результатах тестов, эксперты советуют ученикам наиболее подходящие им карьерные треки.

Ракова уточнила, что только в этом году подобную профориентацию прошли 60 тысяч девятиклассников. По ее словам, столица готова продолжать работать над усовершенствованием программы. Она также может быть расширена и на учеников 8-х классов.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят и введут в эксплуатацию 58 образовательных учреждений к 2027 году, 56 из них будут переданы Москве. В ТиНАО планируется создать 37 детских садов и 21 школу, 18 из которых рассчитаны более чем на 1 тысячу учеников. При этом в течение прошлого года там успели построить 27 образовательных учреждений.