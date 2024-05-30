Сергей Собянин: более 180 школ построили в Москве с 2011 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 180 школ построили по индивидуальным проектам в Москве с 2011 года, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, дети могут проводить в учебных заведениях весь день, занимаясь спортом, творчеством, исследованиями. Кроме того, почти в каждой школе специалисты оборудовали кабинеты 3D-моделирования и робототехники, а также кино- и фотолаборатории, вокальные и хореографические студии.

Собянин добавил, что в текущем году было построено пять школ, а в ближайшие три года возведут еще около 100 учебных зданий. Мэр добавил, что школа на 1 200 мест появится в Ватутинках, на 600 мест – на улице Тюменской в Богородском районе, учебный корпус на 400 мест – на улице Генерала Глаголева в Хорошёво-Мнёвниках и школа на 1 150 мест в Лефортове.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с 2012 года в районе Коммунарка в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 50 объектов образования – 14 школ и 36 детских садов. По словам Ефимова, строительство стало возможным благодаря столичной Адресной инвестпрограмме и частным вложениям. Большинство объектов уже переданы в городскую систему образования.