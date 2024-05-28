В Коммунарке за 12 лет появились 14 школ и 36 детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2012 года в районе Коммунарка в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 50 объектов образования – 14 школ и 36 детских садов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Он рассказал, что строительство стало возможным благодаря столичной Адресной инвестпрограмме и частным вложениям. Большинство объектов переданы в городскую систему образования.

Ефимов отметил, что из 14 введенных в эксплуатацию школ 11 – крупные и рассчитаны более чем на тысячу детей. А самый большой объект возвели по адресу улица Липовый Парк, дом 5а, подчеркнул заммэра.

Еще одна крупная школа, площадь которой составляет около 15 тысяч квадратных метров, расположена по адресу улица Василия Ощепкова, дом 5. Ее ввели в эксплуатацию в 2021 году, она рассчитана на 1 125 учащихся. В 2022-м образовательное учреждение передали столичному департаменту спорта. Кроме учебных классов, в школе есть два плавательных бассейна, спортивный, гимнастический и актовый залы, а также информационный центр с библиотекой.

Кроме того, из введенных с 2012 года детских садов шесть рассчитаны на 300 и более воспитанников. Некоторые из этих учреждений возвели в составе образовательных комплексов.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что в детсадах есть залы для занятий, кружковые помещения, спальни, методические и медицинские кабинеты, раздевалки, буфеты и кухни. Также сделаны просторные помещения, установлены окна с увеличенным остеклением, оборудованы выходы на улицу и игровые площадки, перечислил он.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Щукино появится детский образовательный комплекс, общая площадь которого составит почти 13 тысяч "квадратов". Более шести тысяч "квадратов" займет школа, а остальное – дошкольное отделение, объяснил Ефимов и указал, что для реализации проекта выделен земельный участок в 1,2 гектара.

