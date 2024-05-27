Детский образовательный комплекс с ботаническим садом построят в Щукине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детский образовательный комплекс с ботаническим садом появится в столичном районе Щукино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Он рассказал, что под реализацию проекта отведен земельный участок в 1,2 гектара. Общая площадь комплекса составит почти 13 тысяч квадратных метров, из которых более шести тысяч "квадратов" займет школа, а остальное – дошкольное отделение. Оба корпуса передадут в систему столичного образования после ввода в эксплуатацию, уточнил Ефимов.

В материале указано, что здания будут органично интегрированы в окружающую среду, а функциональное пространство можно использовать и в учебное время, и в ходе внеклассных занятий. Под школьный огород выделят специальный участок с грядками, кадками и скамейками. Там под руководством преподавателей учащиеся будут выращивать овощи и злаки.

В свою очередь, главный архитектор Москвы, первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов заявил, что план застройки включает в себя трехэтажные здания школы на 350 учеников и детсада на 175 воспитанников.

Согласно проекту, на прилегающей территории планируется разместить спортивно-игровые площадки для детей разных возрастов. Также там сделают тренировочную площадку для занятий гимнастикой, беговую зону с полосой препятствий и спорткомплекс, добавил Кузнецов.

Проект реализуется в рамках строительства городского квартала Moments, который появится на участке площадью четыре гектара по адресу 1, 3, 4-й Красногорские проезды. Всего будет восемь корпусов, первый из которых планируется сдать в следующем году. Общая площадь комплекса составляет порядка 140 тысяч "квадратов".

Ранее сообщалось, что в Южнопортовом районе построят образовательный комплекс. Там разместится начальная школа на 400 школьников и детсад для 150 воспитанников, отметил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, возле комплекса также обустроят проезды, тротуары, игровые и спортивные площадки, физкультурно-спортивную зону и места отдыха.