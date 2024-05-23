Образовательный комплекс на 1 550 мест построят в Западном Бирюлеве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Образовательный комплекс на 1 550 мест возведут в рамках Адресной инвестиционной программы в столичном районе Бирюлево Западное. Под строительство был выделен участок на 4,29 гектара, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что в комплекс войдет школа на 1 250 учеников и детский сад на 300 мест. Они будут находиться по адресам Востряковский проезд, дом 3А, дом 5Б и дом 3Б.

Общая предельная площадь составит около 30 тысяч квадратных метров. Высота зданий не превысит 35 метров.

Всего в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" с 2011 года в Москве построили и открыли свыше 600 школ и детсадов.

Ранее в поселении Кленовском и в Сосенском ТиНАО возвели школу и детский сад. Они были построены на средства столичной Адресной инвестиционной программы. Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе.

До этого руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что во втором квартале 2024 года на городские торги по аренде выставят три участка в ТиНАО. Земельные объекты общей площадью 0,4 гектара расположены в Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском поселениях.

