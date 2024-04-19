Собянин утвердил проект строительства школы в районе Котловка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Москвы Котловка построят школу по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в своем телеграм-канале сообщает Сергей Собянин.



По словам мэра, образовательное учреждение на 1 350 учеников возведут по адресу Нагорная улица, владение 28/3. Общая площадь постройки составит 2,73 гектара.

Благодаря строительству школы в районе появится 160 новых рабочих мест, подчеркнул Собянин. Мэр напомнил, что в Москве уже реализуются 76 проектов КРТ, благодаря которым в столице создадут около 194 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин одобрил реорганизацию нежилой застройки в Бескудниковском районе в рамках КРТ. На территории возведут гостиничный комплекс, торговые и спортивные центры, офисы, отделения банков, магазины и объекты общепита.