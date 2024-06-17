Эксперт Святицкая: подработка поможет студентам попрактиковаться в профессии

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Студентам и школьникам стоит выбрать подработку или стажировку в период летних каникул, поскольку это время может стать для них возможностью попробовать свои силы в выбранной профессии и получить дополнительный доход. Об этом рассказала глава молодежного направления одного из сервисов по поиску работы Ирина Святицкая.

Эксперт обратила внимание, что школьники получают право работать с 14 лет. Традиционно они выбирают в летний период именно подработки, отметила она.

"Тут есть много различных вариантов: курьерская доставка, сезонные работы, связанные с сельским хозяйством, озеленение города, продажа мороженого, работа в туристической сфере, помощь вожатым в детских лагерях. Не забываем о круглогодичных подработках, таких как, например, репетиторство", – заявила Святицкая в интервью радио Sputnik.

Эксперт также обратила внимание, что летняя подработка может стать хорошим способом профориентации. Она отметила, что школьники и студенты могут попробовать свои силы в той сфере, где они хотели бы работать спустя несколько лет. Так они смогут лучше понять особенности профессии и изучить разные компании, работающие в этой сфере.

Святицкая рекомендовала школьникам и студентам в летний период не только отдыхать, но и устраиваться на различные подработки и стажировки. Она обратила внимание, что многие молодые люди, которые приходят в компанию в качестве стажера, становятся частью коллектива, показывают свою мотивацию и получают возможность продвижения по карьерной лестнице.

Однако до заключения договора о работе в той или иной компании специалист посоветовала внимательно изучить все детали, связанные с оплатой труда при временной занятости.

"Зарплаты при подработках очень сильно зависят от условий. Надо смотреть, это почасовая оплата или по проектам, внимательно читать документы, договариваться на собеседовании, понимать, например, бывают ли дополнительные бонусы и за что", – подчеркнула Святицкая.

В результате опроса, организованного сервисами для поиска работы, выяснилось, что треть из более 1 200 опрошенных россиян (29%) проходили стажировку в течение последних пяти лет. Итоги исследования опубликовала "Газета.ру".

В 46% случаев стажировка оказалась неоплачиваемой, но лишь 13% респондентов устраивали такие условия. При этом 87% из них хотели бы получать за это зарплату.

Также экспертам удалось узнать, что 15% опрошенных хотели бы пройти стажировку, а 56% респондентов вовсе не сталкивались с ней.

6% стажеров получали за свою деятельность до 10 тысяч рублей в месяц, зарплата 17% из проходивших стажировку варьировалась от 11 до 30 тысяч рублей. Еще 14% респондентов рассказали, что в период стажировки компании платили им от 31 до 50 тысяч рублей, 13% получали от 51 до 100 тысяч рублей и только 4% – более 100 тысяч рублей.

При этом 2% опрошенных были бы согласны на оклад в размере до 10 тысяч рублей в месяц во время прохождения стажировки. Для 16% нормальным был бы уровень зарплаты от 11 до 30 тысяч рублей, 32% были бы готовы работать за доход от 31 до 50 тысяч рублей, 19% – за 51–100 тысяч рублей, а 18% готовы исполнять обязанности стажера только за оплату выше 100 тысяч рублей.

Среди проходивших стажировку россиян 45% смогли получить новые профессиональные навыки. Еще 42% рассказали, что после окончания периода стажировки им удалось трудоустроиться в той компании, где проходили обучение. 28% рассказали, что приобрели полезные для карьеры знакомства, а 5% перешли в другой отдел. Также 4% респондентов обратили внимание, что стажировка стала важной составляющей резюме при поиске первой работы.

По мнению 63% россиян, прохождение стажировки помогает осознать внутренние системы компании. Еще 62% заявили, что расценивают такое обучение как шанс для приобретения практических навыков, а 48% – для будущего трудоустройства. Кроме того, 44% участников опроса заявили о своей уверенности в том, что стажировка даст попробовать себя в различных аспектах работы отрасли. 31% назвали плюсом стажировки более четкое понимание корпоративной культуры и ценностей организации, а 26% заявили в этом контексте об эффективной командной работе. При этом 12% опрошенных не увидели в стажировке никаких преимуществ.

Ранее представители комитет общественных связей и молодежной политики Москвы рассказали, что ресурсный центр "Мосволонтер" открыл набор на стажировки по направлениям зоо- и инклюзивного волонтерства. Зооволонтеры поедут стажироваться в Зеленоградск, а представители инклюзивного направления отправятся на обучение в Самару. В каждом городе стажеров будет ждать практико-ориентированная и культурная программа, в том числе посещение музеев, мастер-классы и лекции.

