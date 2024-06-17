Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" открыл набор на стажировки по направлениям зоо- и инклюзивного волонтерства. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комитет общественных связей и молодежной политики.

Зооволонтеры будут стажироваться с 19 по 21 июня в Зеленоградске, а представители инклюзивного направления отправятся на обучение в Самару с 9 по 11 августа. В каждом городе волонтеров ждет практико-ориентированная и культурная программа, включая посещение музеев, мастер-классы, лекции и другие.

"В нашей команде более 15 тысяч зоопомощников и свыше девяти тысяч активистов инклюзивного волонтерства. Мы приглашаем всех желающих принять участие в отборе и отправиться за новыми знаниями", – сообщил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Стажировка в Зеленоградске начнется с посещения музея кошек "Мурариум". Завершится поездка посещением Калининграда. В Самаре участники познакомятся с лучшими практиками привлечения инклюзивных волонтеров, узнают о формах инклюзивного туризма и других.

Подать заявку на участие в команде зооволонтеров можно до 30 июня, в составе инклюзивного волонтерства – до 21 июля. Кандидатам необходимо пройти четыре этапа отбора: освоить профильные онлайн-курсы "Мосволонтера", подготовить видеовизитку, заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-собеседование. По результатам отбора будут выбраны по 13 помощников для каждого из направлений.

Задать вопросы по стажировке можно по телефону 8 (499) 722-69-93 или в письме, отправленном на электронную почту info@mosvolonter.ru. Подробная информация о деятельности "Мосволонтера" доступна на официальном сайте.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что волонтерское движение Москвы объединило более 1,27 миллиона человек. Добровольцы оказывают помощь медикам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, а также оказывают поддержку приютам для животных и помогают организовывать спортивные мероприятия и городские фестивали.

