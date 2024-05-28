Более 400 студентов смогут пройти стажировку в компаниях ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2024 году компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" готовы принять на практику более 400 будущих инженеров, техников, слесарей и токарей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Студенты вузов и колледжей столицы имеют возможность развить свои профессиональные навыки в ОЭЗ столицы, где работает более 200 высокотехнологичных предприятий. Они задействованы в технологических процессах выпуска микроэлектроники, лекарств, медоборудования, обслуживании техники. В 2024 году свыше 60 предприятий готовы принять на стажировку более 400 учащихся", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Овчинский уточнил, что компании ждут будущих дипломированных инженеров, однако спрос возрастает и на студентов среднетехнических специальностей, таких как токари, слесари и механики.

Помощь в подборе стажеров на востребованные и дефицитные вакансии оказывает проект ОЭЗ "Техностажировка", действующий с 2022 года. За время существования проекта свои профессиональные навыки на высокотехнологичных производствах отточили свыше 1,2 тысячи студентов вузов и колледжей.

В этом году один из опорных научно-исследовательских институтов отрасли микроэлектроники, занимающийся разработкой и выпуском критически важной продукции готов пригласить на производство свыше 100 стажеров, предприятие, выпускающее чипы, ожидает 60 студентов, а производитель онкопрепаратов – 30. В прошлом году в рамках проекта производственную практику прошли 380 учащихся, многие из которых впоследствии получили приглашение на работу.

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что ОЭЗ Москвы и предприятия-резиденты заключили более 30 соглашений с ведущими столичными вузами и колледжами об организации учебных, производственных, преддипломных практик и стажировок. По его словам, программа стажировок дает больше возможностей резидентам ОЭЗ по привлечению талантливой и перспективной молодежи в качестве трудовых кадров.

Ранее столичный стройкомплекс и РУДН заключили соглашение о сотрудничестве. Студенты университета пройдут практику и стажировку в организации комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого Сергей Собянин рассказывал, что в рамках модернизации системы среднего профессионального образования в городе проведут масштабную трансформацию инфраструктуры и содержания образования. В основе модернизации лежат основные принципы – актуальность и востребованность, а также практикоориентированность.