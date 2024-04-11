Стройкомплекс Москвы и РУДН заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Организации комплекса градостроительной политики и строительства Москвы предоставят возможность прохождения практики и стажировки для студентов Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, Стройкомплекс регулярно расширяет сотрудничество с профильными образовательными организациями столицы.

"Мы стараемся максимально привлечь молодых специалистов в строительную отрасль. Именно с этой целью был заключен договор о практической подготовке обучающихся с РУДН. Договор подписан сроком на три года", – рассказал Бочкарев.

Уточняется, что сейчас проходит начальный этап взаимодействия: определяются и разрабатываются эффективные формы совместной работы, интересные взаимовыгодные проекты и компании-партнеры.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, уже стартовала совместная работа с ГК "МонАрх", в рамках которой будет сформирован студенческий строительный отряд, а также подготовлен план по привлечению молодых специалистов в компанию.

Кроме того, для учеников запланировали экскурсии, welcome-встречи, презентации и практические занятия.

Левкин напомнил, что Стройкомплекс также активно работает с Московским государственным строительным университетом (МГСУ) и Российским университетом транспорта (МИИТ).

Ранее Сергей Собянин рассказал о трансформации инфраструктуры и содержания системы среднего профессионального образования, в рамках которой студентов погружают в профессиональную среду уже с первого курса, а практические занятия составляют не менее 70% всего времени обучения. Для этого формируется широкий пул партнеров, таких как "Ростех", Московский метрополитен, "Шереметьево безопасность", "МОЭК", "Главстрой", МГТС, "Ростелеком", "Мосгортранс", Сбербанк, "Газпром", АО "Московский автомобильный завод "Москвич" и другие компании.