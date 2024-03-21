Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин посетил первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Мэр пригласил студентов образовательного учреждения после окончания учебы на работу в клиники города.

По словам градоначальника, власти стремятся поднимать практически все больницы столицы до мирового уровня.

"За несколько лет мы провели полную модернизацию, заменили оборудование, применили новые стандарты, новые технологии. В московском здравоохранении будет интересно работать. Так что не особо разъезжайтесь. Замечательный у вас университет, который дает хорошие знания", – сказал Собянин.

Мэр указал, что столичные клиники ждут будущих талантливых врачей. В свою очередь, ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко объявил о старте нового проекта "Pro-карьера". Он напомнил, что в вузе в настоящий момент обучаются более 11 тысяч студентов. По его словам, 99% выпускников находят себе работу.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что стратегия развития молодежной политики и воспитательной работы Сеченовского университета заключается в вовлечении студентов с первых дней обучения в научно-исследовательскую и предпринимательскую работу.

В прошлом году свыше 210 проектов прошло через акселератор SechenovTech, заручившись мерами поддержки Сеченовского университета. Программа "Стажер-исследователь" предоставила студентам возможность стать специалистами ведущих лабораторий и клиник университета, уточнили в пресс-службе.

Сеченовский университет является крупнейшим партнером правительства Москвы в области повышения качества медицинского образования, а также улучшения медпомощи горожанам. Вуз является партнером в рамках проекта "Медицинский класс в московской школе", сотрудничает с департаментом здравоохранения в рамках целевой подготовки учеников, а также участвует в проекте профессиональной подготовки "Школа профессионального роста".

Ранее Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в столице. В частности, практика у студентов будет занимать не менее 70% времени. В разработке учебных программ участвуют работодатели и профессиональные ассоциации, а практические занятия начинаются уже с первого курса, уточнил мэр.

Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими