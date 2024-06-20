Каждый 10-й опрошенный работодатель изучает страницы кандидатов в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Каждый 10-й работодатель (40%) из 400 опрошенных заявил, что изучает профили кандидатов в соцсетях. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы.

30% респондентов заявили, что делают это ради формальности, еще 10% принимают на основе анализа решение о приеме на работу. 60% участников опроса отметили, что не смотрят страницы соискателей в соцсетях.

75% работодателей при анализе страниц ориентируются на общее впечатление, 67% обращают внимание на посты, еще 63% уделяют время изучению фотографий в профиле. 44% работодателей заявили, что им важен аватар соискателя, 38% обращают внимание на манеру общения и поведения в комментариях, 31% смотрят подписки и группы, а 13% – список друзей.

"Чаще всего работодатели смотрят странички топ-менеджеров, руководителей разного уровня и тех сотрудников, которые много коммуницируют с рынком от лица компании, – PR-специалистов, маркетологов, эйчаров, менеджеров по развитию бизнеса", – пояснила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина.

Между тем карьерный эксперт Светлана Семеренко в беседе с RT рассказала, что перед собеседованием соискателю следует заранее изучить компанию. Так он сможет продемонстрировать заинтересованность в потенциальном работодателе.

Одним из инструментов, которые могут успешно сказаться на собеседовании, является грамотная речь, отметила эксперт. Соискателю также необходимо четко формулировать вопросы.

"Начать рассказ лучше с образования и дополнительных курсов повышения квалификации. Обязательно выделить достижения прошлых лет, рассказать о компетенциях и навыках, которыми обладаете", – рекомендовала Семеренко.

В первую очередь специалист рекомендовала задавать вопросы о графике работы, переработках, количестве человек в команде. Финансовые вопросы она рекомендовала оставить на финальный этап.

Ранее стало известно, что чаще о проблемах с поисками работы говорили жители Северо-Западного федерального округа, а в разрезе специальностей – соискатели из сферы искусства и массмедиа. Показатель индекса критичности поиска работы во втором квартале 2024 года составил -0,31 пункта. Это указывало на то, что россиянам стало важнее найти новую работу.

