Выпускники российских вузов заявили, что планируют работать в IT и технологиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Большинство российских студентов после выпуска планируют идти на работу. Наиболее предпочитаемыми направлениями они считают IT и технологии (21%), финансы и банковское дело (17%). Такие результаты исследования от Аналитического центра Университета "Синергия" имеются в распоряжении Москвы 24.

В опросе приняли участие более 5 тысяч студентов из всех регионов страны.

Так, 79% респондентов рассказали, что хотят работать после получения высшего образования, 14% продолжат учебу или отдохнут, 2% не намерены работать, а 5% затрудняются с ответом. Основная часть опрошенных уверены, что выпускник может трудоустроиться без опыта работы за 1–3 месяца (46%), 29% же считают, что необходим месяц, 17% – 3–6 месяцев, 8% – более полугода.

"Опрос Аналитического центра Университета "Синергия" помогает понять, какие предпочтения и ожидания есть у нынешней молодежи, и на основе этого спрогнозировать изменения на рынке труда. Особенно опрос актуален для профессий, развивающихся на стыке разных направлений и предоставляющих выпускникам широкие возможности для развития", – сказал ректор учебного заведения Артем Васильев.

На вопрос о профессиональной области после окончания обучения студенты также ответили, что хотели бы работать в промышленности и энергетике (16%), сфере услуг (13%), медицине и здравоохранении (10%), образовании и науке (8%), искусстве и культуре (7%), предпринимательстве (5%), другие варианты ответов выбрали 3% людей.

Около половины респондентов (45%) выразили желание стать руководителями низового и среднего уровней, 38% хотели бы быть линейными специалистами, а 17% – топ-менеджерами или руководителями высшего уровня. Кроме того, почти половина студентов (49%) мечтают работать в государственных компаниях, 34% – в частных, 12% – в иностранных.

При выборе будущей профессии молодые люди обращают внимание на зарплату (32%), интерес к области деятельности (24%), возможность карьерного роста (21%), возможность влиять на общество (11%) и престиж профессии (9%).

Наиболее важными для успешной карьеры респонденты назвали такие навыки, как коммуникативные способности, умение работать в команде (73%), аналитические способности (70%), стрессоустойчивость (68%), обучаемость (64%), самоорганизация (55%), эмоциональный интеллект (52%), творческий подход к решению задач, креативность (47%) и лидерство (36%).

Ранее сообщалось, что чаще о проблемах с поисками работы говорят жители Северо-Западного федерального округа, а в разрезе специальностей – соискатели из сферы искусства и массмедиа. По данным статистики, меньше всего трудностей с поиском работы испытывают жители Дальневосточного округа.

