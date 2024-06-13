Соискатели из сферы искусства чаще остальных жалуются на проблему трудоустройства

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Чаще о проблемах с поисками работы говорят жители Северо-Западного федерального округа, а в разрезе специальностей – соискатели из сферы искусства и массмедиа. Статистику предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса.

По его данным, меньше всего трудностей с поиском работы испытывают жители Дальневосточного округа. Также наименее пессимистично настроенными остаются представители сферы обслуживающего персонала на дому, сообщает "Газета.ру".

Индекс критичности поиска работы (показывает, насколько соискателю важно сейчас найти работу, также составляет от -1 в случае острой потребности до +1 при некритичной ситуации. – Прим. ред.) во втором квартале 2024 года увеличился на 0,01 пункта по сравнению с первым. Показатель составил -0,31 пункта. Это указывает на то, что россиянам стало важнее найти новую работу.

Наиболее озадачены этим вопросом соискатели из Московского региона (-0,34 пункта). Также потребность в поиске новой работы ощущают сотрудники сферы стратегий, инвестиций, консалтинга (-0,43). Наименее остро этот вопрос стоит у соискателей из Центрального федерального округа (-0,26). Более стабильно себя ощущают респонденты, занятые в сфере домашнего, обслуживающего персонала (-0,15).

В свою очередь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян рассказал, как удержать и заинтересовать сотрудника-зумера. По его словам, для них важна реализация. Инициативы таких сотрудников нужно поощрять и регулярно давать им обратную связь, пишет News.ru.

"Нужно вначале их похвалить, а далее уже выражать конструктивную критику, высказывать недостатки. То есть по принципу "плюс-минус-плюс", – прокомментировал Мурадян.

Депутат уточнил, что сотрудники поколения Z часто обращают внимание на комфорт, им важно сидеть в хорошем офисе и общаться с начальником в неформальной форме.

Мурадян подчеркнул, что HR-эксперты должны продумать социальные привилегии в компании. Среди них – кофе, фруктовый бар и кулер. По мнению депутата, эти инструменты помогают вызывать лояльность не только у зумеров, но и у других соискателей.

Кроме того, карьерный эксперт Алена Чукина рассказала, как распознать тревожные сигналы, которые свидетельствуют о необходимости сменить работу. По мнению специалиста, пора менять карьерную траекторию, если работника не удовлетворяет проделанная работа. Также постоянный стресс, нервозность, чувство усталости, депрессия и болезни часто становятся последствиями работы, которая не соответствует потребностям и интересам человека.

В беседе с RT Чукина заявила, что необходимость в смене работы появляется, когда у человека нет возможностей для развития и карьерного роста. Также деятельность, которая не отражает убеждений и ценностей сотрудника, может привести к постоянному недовольству и душевным мукам. Решением подобной ситуации станет смена работы. Однако перед этим важно продумать все аспекты, предупредила эксперт.

Ранее стало известно, что треть российской молодежи работает удаленно, еще 33% трудятся в офисе или на предприятии, а у 31% – смешанный формат работы. Согласно данным аналитического центра университета "Синергия", среди респондентов больше всего фрилансеров – 71%, постоянный работодатель есть только у 29% опрошенных.