Карьерный наставник Лаврова рассказала, как правильно выбрать работу

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Соискателю необходимо провести анализ компетенций и навыков с учетом предыдущего опыта работы. Об этом рассказала RT карьерный наставник Алина Лаврова.

Эксперт рекомендовала составить список навыков, которыми лучше всего владеет человек.

"Зная свои умения, проще подобрать сферу деятельности, в которой вы сможете развиваться", – подчеркнула Лаврова.

Также специалист посоветовала искать работу исходя из своих интересов и желаний. Можно попробовать монетизировать свои увлечения, считает Лаврова. Она сказала, если человеку нравится рисовать, то он может попробовать стать графическим дизайнером или иллюстратором.

По словам эксперта, определиться с трудоустройством поможет анализ востребованных профессий. Современный рынок труда непрерывно развивается, поэтому некоторые профессии быстро теряют свою актуальность. Немаловажными являются и профориентационные тесты. Они помогут выявить профессиональную направленность человека, его сильные и слабые стороны, а также мотивацию карьерного выбора, заключила Лаврова.

Ранее россияне перечислили препятствия, которые мешают им трудоустроится. Порядка 22% граждан регулярно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел, а 20% не могут сосредоточиться из-за усталости и переутомления.