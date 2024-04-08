Эксперт Ветров призвал возродить профраспределение выпускников в важных сферах экономики

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Необходимо вернуться к системе профраспределения выпускников средних и высших учебных заведений, которая успешно работала во времена СССР. Соответствующее предложение выдвинул председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, направив обращение главе Минтруда Антону Котякову, передает RT.

По его словам, такая система позволяла в СССР обеспечить отдельные сферы экономики и народного хозяйства кадрами, а также была эффективным инструментом для трудоустройства молодых специалистов.

Также эксперт указал на то, что необходимо внедрять помимо профраспределения еще и процесс профессиональной ориентации учащихся старших классов. Например, выпускники вузов, задействованные в процессе распределения, могли бы получить бесплатное или льготное обучение в качестве стимулирования к участию, а школьники могли бы проходить обязательное государственное тестирование для последующего выбора профессии.

Как утверждает Ветров, эксперимент по профраспределению необходимо организовать в некоторых дефицитных и важных сферах экономики, где не хватает кадров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что власти продолжат развитие практикумов для подготовки к ЕГЭ, предпрофессиональных классов и повышения качества преподавания для того, чтобы столичные выпускники могли заранее выбрать себе профессию и хорошо подготовиться к успешной сдаче экзаменов, необходимых для поступления в вуз или колледж.

