Представители рынка труда заявили, что сотрудники уходят на обед и не возвращаются

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Молодые сотрудники, если им что-то не нравится, легко покидают рабочее место без предупреждения, не заботясь об официальной стороне увольнения. Такое явление получило название "гостинг". Об этом "Российской газете" рассказали представители рынка труда.

Партнер и руководитель практики "Антикризисные коммуникации" КГ Progress Дмитрий Федюшин отметил, что иногда работники так внезапно исчезают, что начальство опасается за их жизнь и готово звонить в полицию. По его словам, в его компании новый сотрудник ушел из офиса на обед и не вернулся на рабочее место без предупреждения или объяснения причин. Позже ему пришло сообщение от работника, в котором тот сообщил, что не готов дальше продолжать работу.

Собственник компании "РПК "Геометрия Рекламы" Юлия Василевская подтвердила, что прецеденты, когда человека оформляли на работу, он приступал к обязанностям, уходил на обед и не возвращался, были. Она отметила, что даже в условиях, когда человек не хочет увольняться, он может вести себя свободно и не соблюдать трудовую дисциплину.

Соучредитель группы компаний "Росавтономгаз" Елена Ярд добавила, что на молодежь не действуют и предупреждения о штрафах.

Согласно данным hh.ru, каждый четвертый работодатель сталкивался с "гостингом" уже трудоустроенного сотрудника. В связи с этим работодатели уже разработали целый свод правил, чтобы такое поведение молодых людей не вредило работе.

Ярд уточнила, что при приеме на работу кандидатам рассказывают о дисциплинарных взысканиях для прогульщиков, а также предупреждают об увольнении за это по статье. С ее слов, людям напоминают, что факт увольнения за прогулы записывается в трудовую книжку, что негативно может сказаться на карьере.

Директор по персоналу ГК "Эксцельсиор" Ксения Юркова рассказала, что если пять лет назад недовольный сотрудник мог саботировать работу и жаловаться, то сейчас просто уходит и не берет трубку. Речь идет о молодых людях до 30 лет, которые отличаются ценностью свободы, самостоятельностью и высокой креативностью. Декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС Илья Шебураков прокомментировал, что обратной стороной медали таких качеств является отсутствие авторитетов, эгоизм и малый горизонт планирования.

В свою очередь, начальник Управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ Ольга Гаевская сказала, что некоторые молодые люди устроились на работу во время пандемии COVID-19, когда рабочие графики были размыты. Из-за этого, считает она, люди не боятся уйти с работы, они выбирают комфорт.

Шебураков подчеркнул, что распознать среди кандидатов того, кто бросит рабочее место, сложно, поскольку компании чаще стремятся уволить проштрафившихся работников "по собственному желанию", так как это снижает риск судебных тяжб. При всем этом работодатели не собираются отказываться от работы с молодым поколением, указала Гаевская. По ее мнению, крупные компании начинают менять свой подход к работе, учитывая особенности молодежи.

Ранее аналитики выяснили, что 45% работающих россиян сейчас находятся в состоянии профессионального выгорания. По данным опроса, 43% респондентов сталкиваются с постоянным чувством усталости, 40% – с регулярным перенапряжением и стрессом, другие 40% указали на раздражительность, отсутствие инициативы и энтузиазма испытывают 36% участников, у 32% опрошенных наблюдается нежелание идти на работу утром, а у 29% – низкая работоспособность.