Почти половина работающих россиян находятся в состоянии выгорания

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В состоянии профессионального выгорания прямо сейчас в России находятся 45% работающих граждан, тогда как 85% ранее испытывали подобное состояние. Эти данные были получены экспертами, которые провели опрос среди представителей российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса, передает RT.

Аналитики перечислили основные проявления эмоционального истощения: 43% респондентов сталкиваются с постоянным чувством усталости, 40% – с регулярным перенапряжением и стрессом, другие 40% указали на раздражительность, отсутствие инициативы и энтузиазма испытывают 36% участников, у 32% опрошенных наблюдается нежелание идти на работу утром, а у 29% – низкая работоспособность.

При этом 79% работодателей высказались, что в их компаниях есть проблемы с выгоранием ключевых сотрудников.

Однако, как выяснили эксперты, бороться с синдромом в 2024 году планируют 26% респондентов, 30% не собираются предпринимать никаких действий, а 44% – еще не определились.

Помимо этого, в опрос исследователи также включили список ключевых инструментов, с помощью которых компании планируют решать проблему выгорания. Так, 34% указали на выявление и решение конфликтных ситуаций, 33% выбрали развитие корпоративной культуры компании, 30% планируют автоматизацию рутинного труда, а 26% – ротацию работников внутри.

Всего в исследовании приняли участие более 1,1 тысячи работников.

До этого граждане РФ приняли участие в другом опросе и выяснилось, что меньше трети россиян считают депрессию серьезной проблемой общества. Исследование показало, что интерес к психологической помощи в РФ вырос. Так, годом ранее каждый пятый обращался за профессиональной поддержкой, в то время как сейчас этот показатель составляет 29%.

Однако аналитики выяснили, что граждане недооценивают риски, которые несут депрессия или эмоциональное выгорание. Серьезными их назвали 28%, тогда как 34% считают эту проблему актуальной, но переоцененной.