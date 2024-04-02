Меньше трети россиян назвали депрессию серьезной проблемой общества

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Граждане РФ недооценивают риски депрессии и эмоционального выгорания, меньше трети россиян рассматривают этот недуг как серьезную проблему общества, а каждый третий считает выгорание переоцененным явлением. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос.

Исследование показало, что интерес к психологической помощи в РФ вырос. Так, годом ранее каждый пятый обращался за профессиональной поддержкой, в то время как сейчас этот показатель составляет 29%.

Аналитики выяснили, что граждане недооценивают риски, которые несут депрессия или эмоциональное выгорание. Серьезными их назвали 28%, тогда как 34% считают эту проблему актуальной, но переоцененной. Еще 38% опрошенных вообще не верят в существование депрессии, считая жалобы на нее обычной ленью.

Похожая ситуация сформировалась по поводу эмоционального выгорания. Каждый пятый россиянин воспринимает его как серьезную проблему, выяснили исследователи. 43% опрошенных указали, что оно существует, однако данному недугу уделяют слишком повышенное внимание. Еще 36% выразили уверенность в том, что выгорание выдумано.

Среди отрицающих психологические недуги больше половины рассказали, что периодически сталкиваются с ментальными расстройствами. При этом абсолютное число таких респондентов (91%) не обращаются за профессиональной помощью.

Как уточнила эксперт Юлия Галаничева, 29% участников опроса отметили, что теперь обращаются за регулярной психологической помощью, что на 8% больше, чем год назад. С ее слов, повышенное внимание к проблемам депрессии среди бизнес-сообщества стимулирует этот рост.

"Стресс снижает производительность сотрудников, поэтому владельцы компаний и топ-менеджеры внимательнее следят за психологическим состоянием своих работников и предоставляют поддержку, включая выходные дни, наем штатных психологов и подключение корпоративных программ ментальной поддержки для сотрудников", – сказала она.

Те, кто на регулярной основе обращаются за психологической помощью, в большинстве своем ходят к психологам (47%), по 26% посещают врачей-психиатров и психотерапевтов. А каждый пятый отдает предпочтение коучам или тренерам личностного развития.

Ранее специалист столичной службы психологической помощи Денис Хакимов заявил, что понятия "весенняя депрессия" не существует, однако после продолжительной зимы человек действительно может испытывать усталость, подавленность и плохое настроение.