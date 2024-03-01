Психолог назвал способы быстро побороть весеннюю хандру

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Понятия "весенняя депрессия" не существует, однако после продолжительной зимы человек действительно может испытывать усталость, подавленность и плохое настроение. Об этом Москве 24 рассказал специалист столичной службы психологической помощи Денис Хакимов.



Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи Определения "весенняя" или "осенняя" депрессия нет, и подобные обозначения не вполне корректны. Если человек испытывает плохое настроение, сниженную работоспособность, чаще ощущает усталость и подавленность, появляется раздражительность по завершении зимы, то это является проявлениями сезонной хандры.

Депрессия – это не сезонное снижение настроения, пессимизм и желание минимизировать общение с окружающими, а продолжительное специфическое эмоциональное состояние и серьезная психологическая проблема. В этом случае требуется медицинская консультация. А вот хандра – вполне естественная реакция организма на смену времени года, объяснил эксперт.

Причины такого состояния:

нехватка солнечного света;

отсутствие физической активности;

дефицит витаминов в организме;

стресс, связанный с повседневными заботами.

"Как правило, до теплых солнечных дней, когда можно убрать зимнюю куртку и сменить гардероб, еще прилично времени, а сезон летних отпусков кажется чем-то запредельно далеким. Это тоже сказывается на эмоциональном состоянии, мы можем чувствовать себя уставшими и раздражительными", – добавил психолог.

Для того чтобы справиться с негативными состояниями, он посоветовал чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом или хотя бы несложной гимнастикой, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, обязательно следить за своим сном и позволять организму отдыхать. И, конечно же, наполнять свои будни положительными эмоциями и впечатлениями – встречаться с друзьями, заниматься творчеством, пробовать что-то новое – например, медитацию или йогу, добавил эксперт.

Понятия "весеннее обострение" также не существует: оно не является медицинским термином, но часто используется как описание изменений психоэмоционального и физического состояния, связанного со сменой сезона.



Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи После зимы у организма не хватает ресурсов. Из-за этого появляются усталость и эмоциональное напряжение, снижается концентрация, возникают нарушения сна и пищевого поведения. Такое состояние свойственно практически всем, но проявляться оно может в разной степени и с разной интенсивностью в зависимости от возраста и ментальных особенностей человека, а также усиливать имеющиеся психологические трудности.

У тех, кто обладает навыками стрессоустойчивости и эмоциональной саморегуляции, внимательно относится к своему состоянию и регулярно заботится о здоровье, весенний период протекает благополучно или спокойно, заключил эксперт.

Ранее нутрициолог Мила Бондаренко перечислила продукты, которые нужно есть ранней весной. По ее словам, манго поможет повысить энергию после долгой зимы, укроп защитит от вирусов, а регулярное употребление лука-порея избавит от сухости кожи.